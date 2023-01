Monza-Inter, Biasin: “Errore arbitro Sacchi imperdonabile. Nell’era del VAR…”

Inzaghi era arrabbiatissimo alla fine della partita per un gol non dato ad Acerbi e quell'episodio è stato commentato anche dal giornalista

Fabrizio Biasin, su Twitter, commenta in un post quanto accaduto in occasione della rete segnata dal difensore nerazzurro. E scrive: "L'errore sul gol di Acerbi (non è gol, Sacchi fischia prima) è imperdonabile. Nell'era del VAR devi avere la lucidità di attendere. Se non ce l'hai non puoi arbitrare in Serie A".