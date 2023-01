La magia da corner di Recoba, il tuffo di Simeone: i 5 gol più belli di Inter-Empoli

L'Inter affronta domani sera a San Siro l'Empoli. Il club nerazzurro, per l'occasione, ha postato sui propri canali social la top 5 dei gol più belli realizzati in questa sfida: dal tuffo a volo d'angelo di Simeone al colpo a botta sicura di Lautaro, dal tiro dalla distanza di Cruz allo slalom di Keita, passando per la magia direttamente da calcio d'angolo di Recoba.