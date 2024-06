I tifosi nerazzurri hanno scelto la loro rete preferita tra quelle segnate dalla Prima Squadra: è il gol segnato da MarcusThuram nel derby di andata a vincere l'U-Power Goal of the Season. Il destro di precisione e potenza messo a segno dal numero 9 nerazzurro nella prima stracittadina della stagione, è stato eletto al termine di un torneo ad eliminazione diretta con 16 reti in sfida che sono state votate su Instagram Stories, Twitter e Facebook grazie alla somma dei voti cross canale.