Golden Foot 2022, l’ex nerazzurro Veron premiato come “Leggenda”

Si può dire che il ciclo più vincente della storia dell'Inter sia partito proprio da un suo gol. Juan Sebastian Veron è uno dei calciatori più forti che abbiano giocato in Italia e vestito, tra le altre, la maglia nerazzurra. L'argentino, come annunciato oggi, rientra tra i premiati del Golden Foot 2022 e lascerà anche lui la sua impronta nella prestigiosissima Promenade dei Campioni di Montecarlo. Categoria 'Leggenda', ovviamente. L'evento andrà in scena il 20 ed 21 dicembre 2022.