Golemic sull’ex compagno Cordaz: “Felice sia andato all’Inter. Orgoglioso di lui”

Le parole dell'ex calciatore del Crotone sul portiere tornato in nerazzurro dopo ben 20 anni

Il centrale serbo Vladimir Golemic, ex leader della difesa del Crotone e ora svincolato, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TMW. Spazio anche ad un messaggio al suo ex compagno Alex Cordaz, tornato all'Inter. Queste le parole del calciatore: "Che felicità per Alex che è andato all'Inter: sono felice come se fossi io, è un orgoglio averlo conosciuto, lui come gli altri, esser stato insieme per tanto tempo".