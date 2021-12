Gomez: “Scudetto a Inter o Milan, ma l’Atalanta può farcela. Tornassi in A ecco dove giocherei”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Papu Gomez, ex attaccante dell'Atalanta e oggi al Siviglia, ha detto la sua sulla lotta scudetto

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alejandro Papu Gomez, ex attaccante dell'Atalanta e oggi al Siviglia, ha detto la sua sulla lotta scudetto in Italia. Ecco le sue impressioni:

«Qui Ancelotti è un genio, vince e non c’è calciatore che ne parli male. Io ho sempre avuto allenatori più aggressivi, tranne Edi Reja che un po’ me lo ricorda. La A invece è bellissima: ha 3-4 squadre che si giocheranno lo scudetto. La Juve no, è molto lontana: non penso rientri».