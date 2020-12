Atalanta, Gomez nervoso: prima rifiuta il Tapiro, poi in uno scatto d’ira…

L’inviato di Striscia la notizia ha provato a consegnare il Tapiro d’oro al calciatore dell’Atalanta Alejandro “Papu” Gomez. Ma il funambolico giocatore argentino ha inizialmente eluso la marcatura del tg satirico, sprintando fino a un parcheggio adiacente la sede degli allenamenti della squadra bergamasca.

A questo punto Staffelli, le cui domande sono state continuamente “dribblate” da Gomez, ha lasciato il Tapiro sull’automobile del “Papu”. E proprio mentre la troupe di Striscia stava per andarsene, allontanata da alcuni tesserati della “Dea” tra cui i calciatori Zapata e Gosens, in uno scatto d’ira Gomez ha scagliato il “premio” verso l’inviato. Fortunatamente, l’argentino con le mani non ha la stessa mira che ha con i piedi e a farne le spese è stato solo il povero Tapiro, finito in mille pezzi.