Goretzka punge Lewandowski: “Al Bayern era abituato bene. Col Barça…”

Intervistato dalla Bild, Leon Goretzka ha punzecchiato il suo ex compagno di squadra Robert Lewandowski . I due hanno condiviso lo stesso spogliatoio per 4 anni prima che il polacco prendesse la decisione di lasciare Monaco.

"Lewy era abituato molto bene al Bayern, arrivava sempre almeno fino agli ottavi di finale. Ma è così, ora non possiamo più tenerne conto. Quando affronti il Barça al Camp Nou, che sia in amichevole o in finale di Champions, è sempre una gara spettacolare. Non vediamo l'ora di giocarla, faremo il possibile per vincere".