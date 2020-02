Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex giocatore del Cagliari, Sergio Gori, ha parlato della lotta scudetto. “L’Inter mi è piaciuta molto contro il Milan ma come qualità di giocatori ha ancora un piccolo vantaggio la Juventus. Con la base di quest’anno, nella prossima stagione l’Inter potrà avverare i propri sogni. Non credo che la Lazio, che comunque gioca bene, possa far parte delle squadre che lotteranno per il titolo“.

(Radio Sportiva)