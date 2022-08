CorSera – Gosens ha già l’accordo col Bayer. Il sostituto Borna Sosa costa 20 milioni

"Il Bayer Leverkusen ha fatto un’offerta per Gosens, l’esterno sinistro preso a gennaio per sostituire Perisic e ancora mai visto all’altezza della propria fama e del prezzo (15 più 10). Il nodo è l’obbligo di riscatto per la squadra dell’aspirina, che ha già l’accordo con il giocatore, contento di finire in Bundesliga, da dove potrebbe arrivare il suo sostituto: Borna Sosa, 25 anni a gennaio, esterno mancino con un gran piede (8 assist l’anno scorso) e scarse attitudini difensive, in pratica il Dimarco croato, che costa sui 20 milioni.