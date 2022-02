Gosens, non c’era solo l’Inter: la scorsa estate tentativo dell’Atletico Madrid

L'esterno sinistro tedesco, prelevato a gennaio dall'Atalanta, era finito nel mirino di numerosi club europei

Arrivato a gennaio all'Inter, proveniente dall'Atalanta, Robin Gosens è ancora in attesa di fare il suo debutto con la maglia nerazzurra. Grand Hotel Calciomercato rivela un retroscena di mercato riguardante l'esterno tedesco: nelle fasi finali dell'ultima sessione estiva, l'Atletico Madrid ha provato a fare sul serio. L'Atalanta, tuttavia, ha chiesto una cifra molto alta, sottolineando la volontà di trattenere il classe '94, anche in virtù del fatto che trovare un sostituto in tempi così stretti non sarebbe stato facile.