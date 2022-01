Inter, Gosens brucia le tappe: il recupero procede spedito, a breve in gruppo?

L'esterno tedesco sta proseguendo nel suo programma riabilitativo dopo l'infortunio rimediato a inizio stagione

"Il tedesco fin da giovedì, suo primo giorno di "scuola" ad Appiano, ha proseguito il suo programma personalizzato di recupero dall'infortunio al bicipite femorale della coscia destra che lo tiene fermo da fine settembre. Come constatato dal dottor Volpi durante le visite mediche, Gosens sta meglio, è ormai in fase di rientro e scalpita per accorciare i tempi rispetto alla tabella di marcia che prevede per lui un ritorno in campo a fine febbraio. Nessuno in casa nerazzurra vuole rischiare un'eventuale seconda ricaduta dopo quella di dicembre che comprometterebbe quasi sicuramente la sua stagione, ma Gosens già fra 10-15 giorni potrebbe rientrare in gruppo. Ieri si è diviso fra palestra e campo, lavoro che proseguirà anche oggi, nonostante il giorno libero dato ai compagni che si ritroveranno domani pomeriggio".