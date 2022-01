Inter, Gosens e Caicedo subito inseriti in lista Champions: ecco chi verrà tolto

I due nuovi arrivati potranno essere a disposizione di Simone Inzaghi anche per i prossimi impegni europei

Ci saranno anche gli ultimi arrivati Robin Gosens e Felipe Caicedo nella lista Uefa che l'Inter presenterà per i prossimi impegni europei. Il tedesco e l'ecuadoregno, come ricorda Tuttosport, prenderanno il posto di due nerazzurri:

"Oggi, mentre i compagni godranno di un giorno di riposo, Caicedo è atteso di nuovo ad Appiano insieme a Correa e Robin Gosens che proseguiranno il loro programma di recupero (l'argentino tornerà a disposizione per metà febbraio, mentre il tedesco ne avrà ancora per venti giorni, ma è fermo da quattro mesi). L'attaccante, al contrario, da inizio gennaio - una volta risolti alcuni problemi fisici - ha collezionato cinque spezzoni di partita con il Genoa, compresa l'ora giocata (partendo dal 1') contro il Milan a San Siro in Coppa Italia. Felipe prenderà nella lista Uefa il posto di Alexandar Kolarov che domani - a meno di sorpresissime - dovrebbe rescindere consensualmente il contratto con l'Inter -, mentre Gosens occuperà lo slot lasciato libero da Sensi (Martin Satriano, finito in prestito al Brest, non era già in lista a settembre)".