Inter, nuove energie da Gosens e Correa. Infortuni alle spalle, forze fresche per Inzaghi

L'esterno tedesco ha recuperato dall'infortunio e assieme all'argentino saranno nuove energie per l'Inter di Inzaghi

Momento complicato per l'Inter che fatica a ritrovare la migliore condizione. Dopo gli ultimi passi falsi, la squadra di Inzaghi non può più sbagliare, venerdì contro la Salernitana serve una vittoria.

"Sul piano del gioco, infatti, l'Inter sembra difficile da poter correggere nuovamente: Inzaghi era già intervenuto lo scorso autunno, cambiando l'assetto della squadra alzandone il baricentro, atteggiamento tutt'ora mantenuto, ma che non riesce più a dare i frutti sperati. Dunque serve una sterzata a livello psicologico, magari restituendo fiducia a qualche giocatore meno coinvolto fino a questo momento, riuscendo così da un lato a recuperarli per la causa nerazzurra e, dall'altro, a dare un po' di respiro ai calciatori più con più minuti nelle gambe. Da questo punto di vista i recuperi del neoacquisto Gosens e di Correa potrebbero essere una manna dal cielo per Inzaghi, che potrebbe far rifiatare Perisic e far ruotare gli attaccanti, ritrovando imprevedibilità e profondità: due qualità che hanno permesso ai nerazzurri di rimontare lo svantaggio accumulato su Milan e Napoli nella prima parte di stagione", sottolinea il Corriere dello Sport.