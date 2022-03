Gosens, assist e gol per l’Inter: “Cosa gli manca ancora per essere al top”

Assist e gol per l’Inter di Simone Inzaghi, ma non solo: tutto ciò che può dare Robin Gosens ai nerazzurri da qui a fine stagione

Assist e gol per l’Inter di Simone Inzaghi. Robin Gosens può dare molto ai nerazzurri sulla corsia sinistra, dal 1’ o a gara in corso. In viale della Liberazione si aspettano molto dal tedesco, come svelato anche oggi dal Corriere dello Sport: “Lo specifico lavoro svolto dopo l'arrivo ad Appiano gli ha permesso di essere praticamente al livello degli altri e ora gli manca solo il ritmo partita. Quello che sa fare però lo ha mostrato con l'assist per la prima delle due reti di Dzeko contro la Salernitana. Anche se Perisic è stato finora uno dei migliori nella stagione nerazzurra, Gosens può essere l'uomo del cambio di passo perché una staffetta tra quei due, e i conseguenti 90' di martellamento a sinistra, sono in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.