Gosens a Inter TV: “Fare meglio nell’ultimo passaggio. E crederci assolutamente ogni…”

Robin Gosens ha analizzato la prestazione contro il Bayern mettendo in risalto le note positive: "Possiamo fare decisamente più male nell'ultimo passaggio. Può diventare un'altra partita se fai un gol. Possiamo fare una grande gara al ritorno. Alla fine in Champions i dettagli fanno la differenza, dobbiamo curarli. Dobbiamo sfruttare al meglio le occasioni e fare gol. E ci dobbiamo assolutamente credere: siamo una grande squadra e siamo forti. Dobbiamo farlo ogni partita. Il Torino è una squadra fisica, dobbiamo preparare molto bene la gara. Dobbiamo mantenere quella voglia. Nel secondo tempo si è visto che ce la possiamo giocare. Dobbiamo portare questa voglia in campionato".