Inter-Atalanta, Gosens: “Delusi dal risultato, meritavamo di più. Alla fine del primo tempo…”

Al termine di Inter-Atalanta, Robin Gosens, autore del pareggio della squadra di Gasperini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore: “Prima della partita l’1-1 fuori casa contro la prima in classifica ci poteva stare, però alla fine penso altro. Siamo delusi soprattutto per come abbiamo giocato nel secondo tempo, meritavamo di più. Sapevamo che questa partita dura 95 minuti, noi dopo la fine del primo tempo credevamo di fare risultato. Sono contento per il gol, la squadra meritava in quel momento. Mi sento difensore, però ho la libertà di chiudere l’azione e in questo momento sta andando bene così. Gasperini? Sto lavorando tantissimo con il mister, dovevo crescere tantissimo e dopo tanto lavoro si vede in campo e sono felice“.

(Sky Sport)