Inter, Gosens è pronto: contro l’Empoli possibile esordio dal primo minuto

L'esterno tedesco si candida per una maglia da titolare in occasione della partita di venerdì sera a San Siro

Il momento di Robin Gosens potrebbe essere finalmente arrivato: l'esterno tedesco, arrivato all'Inter a gennaio ma fin qui mai in campo dal primo minuto, è in lizza per una maglia da titolare in vista della gara di venerdì sera contro l'Empoli. Lo conferma Tuttosport, secondo cui l'ex Atalanta "dovrebbe fare finalmente il suo esordio dal 1' venerdì a San Siro contro l'Empoli".