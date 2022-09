Gosens, momento difficile: futuro all’Inter tutt’altro che certo. E in Germania…

90 minuti in panchina a Udine, una sola presenza da titolare in campionato, dove ha collezionato la miseria di 122 minuti complessivi: l'avventura all'Inter di Robin Gosens non sta andando secondo le aspettative, sue, del club e dei tifosi. L'esterno tedesco, nonostante la partenza di Perisic e il completo recupero fisico, non è ancora riuscito a conquistare una maglia da titolare inamovibile, e il feeling con Inzaghi - per usare un eufemismo - non sembra dei migliori. Che il suo futuro possa essere altrove? Ipotesi da non scartare, considerando anche il tentativo fatto dal Bayer Leverkusen questa estate.