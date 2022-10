Gosens, un gol dai tanti significati. “Si è acceso nella notte più importante, ora…”

"Un gol con dentro tanti significati. Un gol per ricordare all’Inter che c’è anche lui e che ora saprà dare il contributo che tutti si aspettavano da quando nello scorso gennaio ha messo piede ad Appiano Gentile. Robin Gosens si è acceso nella notte più importante, quella che potrebbe regalare all’Inter il secondo pass consecutivo agli ottavi di Champions, tutt’altro che scontato fino a qualche settimana fa. L’esterno tedesco non ha tremato davanti a Ter Stegen è la sua rete ha fatto scattare tutta la panchina in campo. Il 3-3 non rovina la festa né la sua prestazione. Se starà bene, può puntare al Mondiale".