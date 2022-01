Gosens: “Ho parlato con Inzaghi: ecco cosa ci siamo detti. C’è voglia di lavorare insieme”

Nel corso dell'intervista rilasciata a Inter TV, Robin Gosens ha svelato i contenuti del primo contatto con Inzaghi

"Sì, abbiamo parlato ieri sera in videochiamata, mi ha detto cosa si aspetta da me e io ho raccontato un po’ le mie idee, c’è tanta voglia di lavorare insieme e non vedo l’ora di essere in campo con lui e con la squadra".