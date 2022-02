Gosens svela: “Inter, è iniziato tutto di notte! Dormivo da un po’, il mio agente…”

A Kicker, Robin Gosens ha svelato interessanti dettagli del suo trasferimento all'Inter nel mercato invernale

A Kicker, Robin Gosens ha svelato interessanti dettagli del suo passaggio all'Inter nel mercato invernale: "Come ho saputo dell’interesse dell’Inter? È stato pazzesco. Lunedì sera ho ricevuto diversi messaggi dal mio agente ma ero già a dormire da un po’. Mi ha detto che il direttore sportivo dell’Inter lo aveva senza ulteriori indugi portato in ufficio a Milano dicendogli che volevano ingaggiarmi già a gennaio. C’era già stata un’occasione di andare all’Inter nel 2020? E per questo ho reagito in maniera prudente. Ma il mio agente mi ha detto: Questa volta potrebbe davvero andare in porto".