Inter, Gosens vede la luce in fondo al tunnel: prima convocazione in arrivo

Finalmente Robin Gosens. Il suo rientro è ormai dietro l'angolo in casa Inter. Lo conferma anche oggi il Corriere dello Sport, che parla di possibile convocazione in vista della sfida di campionato di venerdì contro il Genoa. Il recupero dopo la ricaduta muscolare accusata all'Atalanta è quasi completato, l'esterno tedesco è atteso in gruppo per tutta questa settimana e punta alla panchina nella prossima di campionato. Buone notizie per Simone Inzaghi, che trova una pedina importante per la sua Inter in un momento di difficoltà.