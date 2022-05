Inter sicura di Gosens: sarà lui il titolare. Dietro verrà preso un vice a basso costo

Non ci saranno rilanci per Perisic, l'Inter ha già titolare: verrà preso un vice in Italia. Fari puntati su Cambiaso del Genoa

Andrea Della Sala

Perisic sempre più verso l'addio. L'esterno croato ha ricevuto l'offerta dell'Inter lunedì, ma ieri non ha risposto e ha fatto capire di aver optato per un'altra scelta. Sulle sue tracce c'è il Tottenham di Conte. L'Inter non rilancerà, convinta di avere già in rosa il titolare: Robin Gosens, arrivato a gennaio dall'Atalanta. Sarà lui il detentore della fascia sinistra, si cercherà un'alternativa al tedesco in Italia.

L'idea dell'Inter, infatti, è di prendere "poi un vice a tempo debito e a basso costo: l’idea è di svezzare alle spalle di Gosens un giovane italiano, come Andrea Cambiaso, 22enne del Genoa", spiega La Gazzetta dello Sport.