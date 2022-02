Gosens: “Inzaghi mi ha detto una cosa che pretende da me. E mi ha dato l’impressione di…”

Determinazione, cattiveria, motivazioni alle stelle, e la consapevolezza di avere, fin da subito, la fiducia del nuovo allenatore

"L'Inter gioca con il 3-5-2 come l’Atalanta? Dove dovrei avere le stesse libertà, soprattutto nella fase offensiva. Questo lo pretende da me il tecnico. Inzaghi mi ha dato subito l’impressione di contare su di me e di avere un preciso piano per me. Questa per me è la cosa più importante, sono felicissimo".