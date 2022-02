Inzaghi, massima prudenza per Gosens. L’esterno è pronto e al derby rientra Correa

Presto sarà il momento di Gosens. L'esterno tedesco è vicino al rientro, oggi col Genoa Inzaghi lo ha lasciato precauzionalmente a riposo

"Massima prudenza con Robin Gosens. Il tedesco ha ormai recuperato dal brutto, doppio, infortunio (bicipite femorale destro) che lo ha tolto dai giochi dal 29 settembre (con ricaduta due mesi dopo); si è allenato in gruppo per quattro giorni in questa settimana, ma alla fine Simone Inzaghi , insieme allo staff medico e all’ex atalantino ha deciso di non portare l’esterno a Genova e preservarlo, rimandando così la sua prima convocazione per il derby di Coppa Italia in programma martedì. Per quella partita potrebbe tornare a disposizione anche Correa , fuori dal 19 gennaio quando dopo pochi minuti della partita di Coppa Italia contro l'Empoli riportò una distrazione ai flessori della coscia sinistra", si legge su Tuttosport.