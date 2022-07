Gosens, è il momento della verità: vuole essere l’arma in più. Missione Inzaghi

"L’addio di Perisic rischia di creare un buco enorme nella manovra offensiva. Ma se c’è un giocatore in grado di non far rimpiangere lo strapotere fisico e il senso del gol del croato, quello è Robin Gosens, il colpo di mercato dello scorso gennaio, arrivato - anche - per tutelarsi in caso di addio di Perisic. Per Gosens arriva il momento della verità e la missione di Inzaghi è propria quella di rimettere il tedesco al top della condizione, per volare come faceva ai tempi di Bergamo: il lavoro specifico che sta facendo servirà per ritrovare il tempo perso", sottolinea La Gazzetta dello Sport.