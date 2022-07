Inter, Gosens trionfa in un programma televisivo: premio devoluto in beneficenza

In attesa di tornare a sudare sui campi di Appiano Gentile, Robin Gosens si è reso protagonista nel corso del programma televisivo tedesco "Schlag den Star" (in italiano "Batti le Celebrità"). L'esterno sinistro dell'Inter ha vinto il premio finale, che verrà devoluto in beneficenza alla "Träumenlohntsich", sua organizzazione dedicata ai bambini, battendo l'ex calciatore islandese Rurik Gislason. Gosens ha così scritto su Instagram: "Che bella esperienza! È stato molto divertente e tra lancio del martello, memoria musicale e racchetta da strada ho sicuramente imparato a conoscermi meglio. Sono molto contento della vittoria perché posso continuare a fare cose buone per la mia fondazione e quindi per molti bambini là fuori. E sono incredibilmente grato perché ieri ho conosciuto una persona meravigliosa che non è solo un grande atleta, ma soprattutto un grande ragazzo!".