Gosens, mesi decisivi con obiettivo Qatar. “Con Low titolarissimo ma poi…”

"La storia di Gosens in nazionale aspetta soltanto il lieto fine. Qualche presenza tra Nations e amichevoli, poi l’Europeo e il one-man-show col Portogallo. Peccato per l’infortunio al flessore che l’ha tenuto lontano dal campo per mesi, sia in Serie A che in nazionale. L’Inter ci ha creduto lo stesso, lo ha preso a gennaio ma il tedesco ha giocato poco: 7 presenze, tutte dalla panchina. Quest’anno due gare da titolare in Champions sono bastate a Flick per richiamarlo: “È stata una ricompensa dopo il periodo complicato che ho vissuto”, commenta La Gazzetta dello Sport che chiosa così: "Nel 3-4-2-1 di Low a sinistra era titolarissimo, con la difesa a quattro del nuovo c.t. dovrebbe adattarsi basso a sinistra. Ora c’è Raum, terzino classe ’98 del Lipsia. Sta facendo bene, ma un vero sostituto al momento non c’è. Una chance in più per Gosens, per lui il Qatar non è mai stato così vicino".