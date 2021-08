Gosens: “Resto all’Atalanta. Valgo 35 milioni? Non capisco perché così tanto”

Le parole del laterale tedesco a proposito del suo futuro che sarà ancora a Bergamo per almeno un anno

Robin Gosens ha fatto chiarezza sul suo futuro. L'esterno tedesco dell'Atalanta ha parlato in una intervista concessa a Sport1: "Per ora giocherò nell'Atalanta questa stagione, ma non ho mai nascosto il fatto che mi piacerebbe fare il prossimo passo sportivo quando la Bundesliga chiamerà o anche altri club. Ho informato tutti di questo qui. L'ho sempre comunicato apertamente. Se questa chiamata non arriverà, mi piacerebbe restare qui e giocare di nuovo in Champions League con l'Atalanta e cercare di impormi ai vertici del calcio italiano con questo club. Valgo 35 milioni? Non riesco ancora a capire perché una persona dovrebbe valere così tanti soldi. Ma questo premio è il miglior riconoscimento che posso ottenere. Di più non è possibile. È un onore e un riconoscimento per la mia performance. È la mia motivazione quotidiana per mantenere la mia forma e il mio livello e anche per migliorarlo".