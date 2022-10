Gosens, situazione cambiata. Via a gennaio? TS: “Ipotesi altamente probabile”

L'esterno tedesco continua a non trovare spazio, e la sua avventura in nerazzurro potrebbe presto concludersi

Arrivato all'Inter a gennaio con grandi aspettative, Robin Gosens non è ancora riuscito a dimostrare il suo vero valore: gli infortuni e la concorrenza (prima Perisic, ora Dimarco) gli hanno fatto perdere posizioni nelle gerarchie di Inzaghi, e l'ipotesi di un addio imminente non è da escludere. Così scrive Tuttosport: "Il tedesco si aspettava di giocare dal primo minuto contro i cechi ed è rimasto male per l'ennesima panchina. Più che altro l'ex Atalanta non capisce perché ci sia (stata) una rotazione continua di praticamente tutto il gruppo nerazzurro, mentre lui sia partito dall'inizio solo a Lecce, con il Bayern Monaco e all'andata contro il Viktoria.