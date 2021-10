GdS – Gotti cerca il blitz a San Siro nel ricordo di papà Dino, ex Inter e Milan

La sfida contro l'Inter evoca ricordi particolari per Luca Gotti, allenatore dell'Udinese confermato alla guida dei friulani

La sfida contro l'Inter evoca ricordi particolari per Luca Gotti, allenatore dell'Udinese confermato alla guida dei friulani dopo l'ottima scorsa stagione. "Papà Dino sarà felice da lassù. Oggi suo figlio Luca si accomoderà sulla panchina dell’Udinese per sfidare l’Inter campione d’Italia a San Siro", spiega La Gazzetta dello Sport. Papà Dino è stato osservatore di Inter e Milan ed è proprio in rossonero che Luca ha iniziato a giocare nelle giovanili. "In Friuli, stimato da una famiglia ambizioso, i Pozzo, ha ottenuto due salvezze. E la scorsa estate è stato ancora confermato. La stagione è partita senza due assi, il portiere Musso e, soprattutto, il tuttocampista De Paul che le partite le vinceva anche da solo. La rosa di questa Udinese ha un altro fuoriclasse, Gerard Deulofeu, che dopo aver sentito l’ennesimo fastidio (al piede), oggi tornerà in campo", conferma poi il quotidiano.