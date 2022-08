Gotti: “Sappiamo tutti la forza dell’Inter ma dovevamo fare di più. Nel secondo tempo…”

"Può essere un passaggio a vuoto ma non vogliamo considerarlo tale, in ogni partita si può fare punti. Sappiamo tutti la forza dell'Inter, l'hanno dimostrato anche stasera ma dobbiamo pensare al nostro percorso su concetti e su come va affrontata la partita, migliorando sotto aspetti tattici, fisici e tecnici. Questa partita mi ha detto tante cose. Mi interessa relativamente restare 0-0 dopo 35', l'avevamo preparata in maniera diversa, non abbiamo gestito palla come era possibile fare. L'atteggiamento del secondo tempo dove proviamo a sfruttare le nostre qualità, almeno facciamo quello che possiamo fare. Non è facile capire i meriti di una squadra molto forte e dove i demeriti di una che perde 3-0, un allenatore deve riflettere per mettere miglioramenti.