Gotti: “Complimenti ai ragazzi, prestazione d’orgoglio giocando a calcio. Proteste dell’Inter…”

L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato al termine della sfida contro l’Inter ai microfoni di Sky Sport: “Non ero nel tunnel e non ho fermato l’Inter. I miei calciatori sono stati molto bravi. Devono sentire i miei complimenti per la prestazione dopo quella contro l’Atalanta, con orgoglio e sofferenza ma giocando a calcio. Le voci? Io faccio fatica a spiegare qualcosa su questo argomento. Quando una squadra ha una classifica diversa dalle aspettative l’allenatore viene messo in discussione.

Arslan? Stava facendo molto bene ma aveva preso un’ammonizione e aveva rischiato un altro provvedimento dell’arbitro. Proteste dell’Inter per questo? Non credo. Noi siamo tutti concentrati a guardare il nostro. Ragionando in questo modo è difficile comprendere questo tipo di proteste. Non avevo avvertito questo tipo di esigenze“.