Udinese, Gotti: “La Roma ha giocatori e allenatore di qualità: è da Scudetto”

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Udinese ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida con la Roma

Dopo la sconfitta per 3-0 dell'Olimpico, l'allenatore dell'Udinese Luca Gotti ha parlato della Roma di Paulo Fonseca e del possibile inserimento dei giallorossi nella lotta per lo Scudetto: "Io penso proprio di sì, in virtù di tante cose. Di come gioca, della qualità dei suoi giocatori ed allenatore. Ci sono tutti gli ingredienti perché sia una squadra competitiva. Dobbiamo riconoscere le qualità di questa Roma".