Grassia: “Milan squadra da titolo. Inter? Suning potrebbe vendere entro dicembre”

Il pensiero del giornalista a proposito delle due milanesi quando manca ancora un mese all'inizio della nuova stagione

Filippo Grassia, noto giornalista sportivo, ha espresso il suo punto di vista sui possibili prossimi colpi di mercato. Queste le sue considerazioni ai microfoni di TMW: "Il Milan ha speso oltre 60 milioni di euro e sta allestendo una squadra in grado di puntare anche al titolo. C'è da capire come si irrobustirà la Lazio di Sarri che ora non risponde alle idee del tecnico. La Fiorentina? 4-5 uomini importanti dovranno esser presi. Inter? Lautaro dovrebbe restare. A livello societario credo che la situazione resti allarmistica. Penso che se arriverà un'offerta importante che permetta a Suning di rimborsare i debiti e uscirne vincente dopo la conquista del titolo, entro dicembre l'Inter cambierà proprietà".