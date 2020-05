Aldo Grasso duro su Chiellini: “Meno male che è cresciuto secondo i dettami della Juve, ha…”

Aldo Grasso, critico televisivo, ha criticato Giorgio Chiellini per le dure esternazioni contenute nella sua autobiografia all’indirizzo di diversi ex compagni e dell’Inter: “Meno male che è laureato, meno male che è cresciuto secondo i dettami della Juventus, chissà se no. Giorgio Chiellini contro tutti, o quasi. Il capitano della Juventus, per promuovere l’uscita della sua autobiografia, rilascia alcune dichiarazioni non proprio amichevoli, additando i calciatori con cui i rapporti sono stati complicati (Melo e Balotelli) e ribadendo una volta di più, un suo personale “odio” nei confronti dell’Inter”.

Il giornalista ha poi concluso: “Sarà l’astinenza dal calcio giocato, sarà che le polemiche continuano ad infiammare il gioco del calcio (ripresa del campionato, arbitri sospettati di essere sempre stati molto tolleranti con i bianconeri), sarà che la polemica “vende libri”, ma Chiellini ha fatto l’autogol più clamoroso della sua carriera”.

(Oggi)