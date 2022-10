Abodi nuovo ministro dello Sport, Gravina: “Notizia straordinaria”

"La nomina di Andrea Abodi, al quale auguro buon lavoro, è una straordinaria notizia per lo sport italiano e per il calcio in particolare. E' un dirigente di spessore che sa coniugare visione e pragmatismo, quello che ci vuole per sostenere le migliaia di società sportive attualmente in difficoltà". Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, commenta così all'ANSA l'incarico di ministro per lo Sport affidato all'ex numero uno della Lega B.