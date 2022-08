Gravina: “Avvio anticipato Serie A? Esperienza da ripetere. Le prime due giornate…”

"Un po' di scetticismo alla vigilia di questo campionato per gli anticipi e le temperature sono stati spazzati via, tutte queste preoccupazioni hanno lasciato posto alla certezza che il campionato è ripartito con grandissimo entusiasmo e seguito da parte dei tifosi, è partito nelle migliori condizioni possibili. Credo sia un'esperienza da ripetere anche l'anno prossimo, dipenderà dalle proposte che la Lega di A porterà al Consiglio Federale tenuto conto del fatto che nel 2024 c'è l'Europeo. I club stanno offrendo un prodotto diverso, legato all'entusiasmo e alla voglia di divertire. Aspettiamo i posticipi ma ci sono state due giornate che hanno evidenziato come ci siano tre blocchi in classifica che genera tanto interesse. Mercato da chiudere in anticipo? E' un tema vecchio, è un piccolo handicap che altera l'equilibrio all'interno della stabilità delle formazioni ma non dobbiamo sottovalutare che viviamo in un contesto internazionale, pensare di bloccarlo prima di altri, vuol dire penalizzare le nostre società".