Gravina: “Figc punta a bersaglio grosso, vogliamo gli Europei del 2028 in Italia”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto al Festival dello Sport di Trento, ha spiegato l'obiettivo della Federazione

(ANSA) - TRENTO, 08 OTT - Nessuna città italiana candidata ad ospitare una finale di Champions o Europa League, l'obiettivo della Ficg, ha spiegato il presidente Gabriele Gravina al Festival dello sport di Trento, è il bersaglio grosso: "Inutile nascondersi, stiamo puntando su una candidatura diversa. A noi interessano gli Europei del 2028, da tanti anni in Italia non si organizza un evento.Voglio chiudere il mio ciclo in Federazione portando a casa questo risultato". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto al Festival dello Sport di Trento.