Gravina: “Il calcio italiano ha problemi, non lo nascondiamo. Spesso si confonde..”

Le parole di Gabriele Gravina durante la presentazione del libro "Soldi vs idee - Come cambia il calcio fuori dal campo"

"Il calcio italiano ha problemi, non lo nascondiamo. Ma sta scoprendo il senso della sua multidimensionalità". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, durante la presentazione del libro "Soldi vs idee - Come cambia il calcio fuori dal campo" di Michele Uva e Maria Luisa Colledani pubblicato da Mondadori Electa, con la prefazione di Riccardo Cucchi.