Gravina: “Non c’è stato un cluster in Nazionale. Contagio non alimentato”

Il presidente della Federcalcio ha spiegato che durante il ritiro c'è stata una severa e rigida applicazione del protocollo

Durante il ritiro della Nazionale c'e' stata una severa e rigida applicazione del protocollo per il contenimento del virus, come peraltro anche in occasione dei raduni e delle gare della finestra autunnale. Lo ha spiegato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina , durante il consiglio federale odierno.

"Lo dicono i dati che abbiamo raccolto: fino al 31 marzo il gruppo squadra risultava assolutamente negativo - ha spiegato il numero uno della Figc in conferenza stampa -. Non vogliamo entrare nel merito di alcune valutazioni scientifiche, ma tra i contagiati sono state individuate varianti differenti del virus, quindi il cluster della Nazionale non e' un cluster: la catena non e' mai stata alimentata".