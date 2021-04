Gravina eletto nel comitato esecutivo UEFA: “Riconoscimento alla politica Figc”

Il numero uno della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'elezione nel comitato esecutivo della UEFA

"Sono molto felice, un consenso così ampio rappresenta un orgoglio e uno straordinario riconoscimento alla politica della Figc negli ultimi due anni". Gabriele Gravina mostra tutta la sua soddisfazione per l'elezione al comitato esecutivo Uefa, in cui il presidente della Figc entra come primo dei votati.