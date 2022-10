Euro 2032, Gravina: “Tra 10 giorni presenteremo la prima parte del dossier”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha annunciato la prossima presentazione della prima parte del dossier Italia per Euro 2032

"Quello con Abodi andato in scena lunedì credo sia stato un confronto aperto e panoramico sullo sport italiano e con al centro un tema a cui teniamo in modo particolare, che è la candidatura a ospitare gli Europei del 2032. Tra dieci giorni circa, quando andremo a Nyon per presentare la prima parte del nostro dossier, spero ci sia anche la lettera di impegno da parte del governo".