Gravina e la norma anti plusvalenze dopo il caso Juve: promessa già fatta a Striscia La Notizia nel 2018

Le dichiarazioni ai microfoni del programma satirico di Canale 5 sulle norme anti plusvalenze dopo il caso Juventus

Peccato che sono passati tre anni e ancora non è stato fatto nulla. A confermarlo è Russo: «Se hanno fatto dei controlli io non me ne sono accorto. Dopo la penalizzazione del Chievo nessun’altra società di calcio è stata colpita per gli stessi motivi». E riguardo alla recente inchiesta sulla Juventus aggiunge: «Se non fosse stato per la Consob e per la procura di Torino il mondo del calcio non si sarebbe mosso».