Gravina: “Sono pronto a escludere la Juventus dal campionato di Serie A se…”

Intervistato da La Repubblica, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha affrontato alcuni temi delicati del nostro calcio

Marco Macca

Intervistato da La Repubblica, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha affrontato alcuni temi delicati del nostro calcio, compreso il progetto Superlega che la Juventus, con Real Madrid e Barcellona, sta portando avanti:

Nove mesi dopo crede che la vittoria dell’Europeo sia stata un’occasione di crescita sprecata?

«Guardate il risultato del calcio italiano nelle competizioni europee. Se la Juve perde 3-0 con la settima spagnola c’è un motivo. Se tutte escono prima dei quarti in Champions c’è un motivo. Le Primavera hanno solo il 30% di giocatori italiani, non ci sono infrastrutture per far allenare i giovani».

Sull’introduzione dell’indice di liquidità per l’iscrizione al campionato il “no” dei club è compatto.

«Il tema delle licenze è delicato. Se la A non comincia ad adeguare il proprio modus operandi a logiche aziendali vere, avrà un risveglio violento quando sarà la Uefa, con la commissione che ho l’onore di presiedere, a inserire indicatori rigidi per giocare le coppe, dal 2024/25.

C’è un’inchiesta aperta sulle plusvalenze drogate. Cosa intende fare la Federcalcio per contrastare questo fenomeno?

«Sul piano sportivo, potremmo arrivare a considerare solo il saldo attivo delle operazioni: se fai lo scambio di figurine, non hai un vantaggio. Studiamo soluzioni per togliere la tentazione. Sul piano civilistico, resta il problema della valutazione oggettiva di un calciatore. Ma su questo è al lavoro la giustizia, non solo sportiva».

La Juventus rischia ancora l’esclusione dal campionato per il contratto sulla Superlega?

«Quel contratto è un’ipotesi progettuale. Se diventasse realtà, la Juventus sarebbe fuori dal campionato italiano. La Superlega è la risposta sbagliata a un’esigenza reale. Anche l’Italia deve ragionare su come migliorare la qualità del campionato e renderlo più appetibile per i mercati in espansione come quello arabo dove al momento raccoglie poco».

(Fonte: Repubblica)