Gravina: “Ripescaggio Italia a Qatar impossibile. Dimissioni? Voglio affrontare i problemi”

A margine di un evento a Bologna, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è tornato a parlare del difficile momento del calcio italiano

"Il continuo parlare del ripescaggio per i Mondiali ci sta rendendo meno credibili. L’Italia è fuori dal Qatar, abbiamo perso in campo e pensare a un ripescaggio è un prenderci in giro e non essere credibili. Vorrei far capire che un atto del genere avrebbe portato conseguenze negative, pensate davvero che l’abbandono mio e del c.t. avrebbe generato effetti positivi? Amo affrontare i problemi e me ne assumo le responsabilità. E' una fase delicata, dobbiamo ricostruire la nostra credibilità. Noi abbiamo sempre detto la verità agli italiani, sapendo che a volte è anche scomoda".