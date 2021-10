Gravina: “Italia-Svizzera al 100% bellissima notizia. Passo successivo per il campionato”

Le parole del presidente della Federcalcio su Italia-Svizzera con l'Olimpico aperto al 100% al pubblico

La partita Italia-Svizzera con l'Olimpico aperto al 100% al pubblico "è una bellissima notizia, non solo per la partita in sé ma per tutti i tifosi, soprattutto rafforza un messaggio di speranza per tutto il Paese". Lo ha detto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, riferendosi alla sfida degli azzurri in programma il 12 novembre a Roma.