Italia, Gravina: “Mai dubbi su Mancini, con lui progetto a medio-lungo termine”

A margine del Premio Prisco le parole del presidente della FIGC sul lavoro svolto dal CT e sul futuro programmato insieme a lui

«Con Mancini non c'è stato mai nessun dubbio. Oggi faremo con lui un incontro per programmare l'attività di giugno e ottobre». Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, a margine del premio Prisco, ha parlato del CT e del futuro nella Nazionale italiana.

«Stiamo andando avanti con un progetto che non si esaurisce con la partita con la Macedonia e la mancata qualificazione così come non si poteva esaurire con il titolo europeo. Il progetto è di medio e lungo termine. Ci sono degli ottimi giocatori cui il ct può fare riferimento, dobbiamo migliorare la filiera dei nostri giovani per dare la possibilità a tanti ragazzi di approdare alla nazionale maggiore. Mancini è l'allenatore della Nazionale italiana», ha sottolineato il numero uno della Federazione.