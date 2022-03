Gravina: “C’è carenza di materiale umano. La Nazionale è vista come un fastidio”

Le parole del presidente della FIGC in conferenza stampa al termine del playoff qualificazione mondiale tra Italia e Macedonia

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si è presentato in conferenza stampa al termine della sconfitta dell'Italia contro la Macedonia: "Il programma continua e deve essere anche la cura per guarire queste forti lacerazioni. Insieme abbiamo condiviso gioie straordinarie e ora questo dolore lo dobbiamo superare insieme. Io raccolgo maggiori energie, non ho timore nel metterci la faccia. Lo sottolineo ancora una volta, al di là del risultato ingiusto, che devo dire che è penalizzante".

Il suo progetto va avanti?

"Assolutamente sì. Capisco, saranno giornate dove si cercherà in tutti i modi di destabilizzarci. Le critiche fanno parte del rovescio della medaglia: come abbiamo gioito questa estate, ora sono pronto a ricevere tante critiche. Non ci sono spiragli nel mondo federale, io devo continuare a proteggere questa Nazionale. Si va avanti a testa alta, consapevole che quando non si vince c'è qualche errore".

La gioia estiva però rimane...

"Credo che il trofeo di questa estate sia storia. Il sentimento dei tifosi italiani deve essere custodito, si è visto anche questa sera, non si può disperdere per una mancata qualificazione. Quello che rimane è questo sentimento. Critiche sì, ma attenzione a scalfire tutto quanto è stato fatto fino ad oggi".

Forse giocare a Palermo contro la Nord Macedonia di Trajkovski non è stata una grande idea...

"Palermo è stata straordinaria, eccezionale. Erano anni che non vedevo quello che si è visto questa sera. Permettetmi di dire che la città di Palermo è stata straordinaria, ci torneremo presto".

La Nazionale è stata abbandonata?

"Credo che negli ultimi 3 anni la Nazionale ha avuto il suo spazio, l'ha conquistato. Manca sicuramente una capacità da parte dei primi fornitori del materiale umano, abbiamo il 30% di italiani che giocano nelle Primavere, abbiamo dei limiti oggettivi rispetto ad altre realtà, abbiamo una missione pressochè impossibile nel fare selezione. Questo non vuol dire che c'è responsabilità da parte dei club: sicuramente c'è una carenza primaria di materiale umano. Questo è il materiale a disposizione, sarà nostro impegno politico quale potrà essere un rimedio in tempi rapidi".

Avevate chiesto in rinvio dell'ultima giornata, ma la Lega Serie A ha detto no.

"Il messaggio che si voleva lanciare era proprio questo. C'è tutela dei propri interessi, legittimi. I ragazzi arrivano in Nazionale con grande entusiasmo, i club fanno resistenza. La Nazionale viene vista come fastidio, e non come opportunità".